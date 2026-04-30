Νέο χαμηλό ρεκόρ γεννήσεων από το 1946 στη Γερμανία

Ο αριθμός γεννήσεων στη Γερμανία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Για το μεγαλύτερο «έλλειμμα γεννήσεων» της μεταπολεμικής περιόδου στη χώρα κάνει λόγο η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.Στη Γερμανία, ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από τον 1946. Στη χώρα γεννήθηκαν περίπου 654.300 παιδιά το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός μειώθηκε κατά 3,4%.



Εν τω μεταξύ, το 2025 στη Γερμανία πέθαναν περίπου 1,01 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τον αριθμό των γεννήσεων κατά περίπου 352.000, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία έκανε λόγο για το μεγαλύτερο «έλλειμμα γεννήσεων» της μεταπολεμικής περιόδου . Ωστόσο το πρόβλημα δεν απασχολεί μόνο τη Γερμανία: και άλλα ευρωπαϊκά κράτη κατέγραψαν λιγότερες γεννήσεις το περασμένο έτος, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Σουηδία. Αντίθετα, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει σταθερή σε Ισπανία, Ολλανδία και Φινλανδία.

Πηγή: Deutsche Welle

Τι σχέση έχει ο αριθμός των γεννήσεων με την ξενοφοβία;Οι αιτίες της μείωσης των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία είναι, σύμφωνα με τους στατιστικολόγους δύο: Οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα που αποκτά τα περισσότερα παιδιά είναι πράγματι αριθμητικά λιγότερες, καθώς οι γενιές της δεκαετίας του 1990 ήταν αριθμητικά μικρότερες. Επιπλέον, από το 2022 μειώνεται ο αριθμός παιδιών που αποκτά σήμερα μία γυναίκα κατά μέσο όρο. Ωστόσο αν κοιτάξει κανείς καλύτερα τα δεδομένα, θα έρθει αναγκαστικά αντιμέτωπος, εκτός από τις προφανείς αριθμητικές, και με τις βαθύτερες, κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου.Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο δείκτης γεννήσεων μειώθηκε περισσότερο στα ανατολικά ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας. Εκεί οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ αντίστοιχα στα δυτικά ομόσπονδα κρατίδια η μείωση ήταν 3,2%. Μεταξύ των κρατιδίων, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας, μόνο το Αμβούργο κατέγραψε ελαφρά αύξηση των γεννήσεων κατά 0,5%. Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία με 8,4% μείωση των γεννήσεων.Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Κάτια Σαλόμο, σε πολλές αγροτικές περιοχές της ανατολικής Γερμανίας η μείωση των γεννήσεων συνδέεται στενά με τη φυγή νέων γυναικών: η αποχώρησή τους δεν οδηγεί μόνο σε «ανδρικό πλεόνασμα», αλλά και στο γεγονός ότι τα παιδιά που θα αποκτούσαν γεννιούνται τελικά αλλού. Ο συνδυασμός μετανάστευσης, γήρανσης του πληθυσμού και χαμηλής γεννητικότητας δημιουργεί, σύμφωνα με την ίδια, μια δημογραφική δυναμική που ενισχύει περαιτέρω τη συρρίκνωση του πληθυσμού. «Έχω διαπιστώσει με την πάροδο του χρόνου ένα συσχετισμό ανάμεσα στον πλεονάζοντα ανδρικό πληθυσμό, τη μετανάστευση, τη γήρανση της κοινωνίας και την έλλειψη παιδιών από τη μία πλευρά και στο αίσθημα ότι υστερεί κανείς σε σχέση με άλλους στη Γερμανία, καθώς και σε ξενοφοβικές και αντιδημοκρατικές στάσεις από την άλλη», τονίζει η Σαλόμο, η οποία ερευνά κατά βάση δημογραφικά ζητήματα, κοινωνικές ανισότητες και πολιτικές συμπεριφορές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική Γερμανία.Πηγές: Freitag, Zeit, AFP, epd, skö

