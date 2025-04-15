Η Τουρκία βάζει φρένο στη συμφωνία F-16 υπέρ των F-35

Η Τουρκία μετατοπίζει το ενδιαφέρον της από τη συμφωνία προμήθειας μαχητικών F-16 και εστιάζει στην επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Middle East Eye και του δημοσιογράφου Ραγκίπ Σοϊλού, η Άγκυρα έχει επιβραδύνει τις διαδικασίες για τη συμφωνία των F-16, καθώς εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την άρση των κυρώσεων που την απέκλεισαν από το πρόγραμμα των F-35 το 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να επανεξετάσει το τουρκικό αίτημα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν τον Μάρτιο.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, οι δύο κυβερνήσεις ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την επίλυση του βασικού εμποδίου που οδήγησε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019: την απόκτηση από την Άγκυρα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Οι ΗΠΑ διατηρούν αποθηκευμένα έξι μαχητικά F-35 που κατασκευάστηκαν για την Τουρκία και έχουν εξοφληθεί πλήρως, αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2019.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι νομικοί εμπειρογνώμονες και από τις δύο πλευρές εξετάζουν βιώσιμες επιλογές που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην κυβέρνηση Τραμπ να άρει τις κυρώσεις που συνδέονται με τους S-400.

Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες αμυντικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ανταλλακτικών και πυρομαχικών αξίας 20 δισ. δολαρίων.



«Η Τουρκία πάτησε φρένο στη συμφωνία για τα F-16», δήλωσε μία πηγή στο MEE. «Η προκαταβολή που κατέβαλε η Άγκυρα ενδέχεται να ανακατευθυνθεί προς το πρόγραμμα των F-35, αν η Ουάσιγκτον συμφωνήσει να επανεντάξει την Τουρκία».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν σχεδιάζει να ακυρώσει εντελώς τη συμφωνία για τα F-16, αλλά θέλει να δώσει προτεραιότητα στα F-35.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε τον Νοέμβριο ότι η Άγκυρα είχε καταβάλει προκαταβολή ύψους 1,4 δισ. δολαρίων για τα F-16.

Δεύτερη πηγή σημείωσε ότι, καθώς τόσο τα F-16 όσο και τα F-35 κατασκευάζονται από τον αμερικανικό αμυντικό εργολάβο Lockheed Martin, η ανακατεύθυνση της πληρωμής θα ήταν εφικτή.

«Υπάρχει μεγάλη ουρά παραγωγής για τα F-16. Η Άγκυρα μπορεί να χρειαστεί να περιμένει χρόνια πριν παραλάβει τα πρώτα της μαχητικά», ανέφερε η πηγή, επισημαίνοντας την περίπτωση της Βουλγαρίας, η οποία περίμενε τρία χρόνια για την πρώτη της παράδοση F-16.

Αν η Τουρκία επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, θα μπορούσε άμεσα να παραλάβει τα έξι μαχητικά αεροσκάφη που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της. Ο Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης, ότι η Άγκυρα στοχεύει συνολικά στην αγορά 40 F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

