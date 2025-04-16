Χαμάς: Τρία μέλη συνελήφθησαν για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του Ισραήλ

Οι αρχές του Λιβάνου συνέλαβαν τρία μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς που φέρονται να εκτόξευσαν ρουκέτες από το νότιο τμήμα της χώρας εναντίον του Ισραήλ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας.

Παρά την εκεχειρία που ίσχυε από τα τέλη Νοεμβρίου, με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον νότιο Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος την 22α και την 28η Μαρτίου.

Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, ωστόσο η Χεζμπολάχ του Λιβάνου αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη. Στη διάρκεια του πολέμου η Χαμάς, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, είχε αναλάβει αρκετές φορές την ευθύνη για εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που μίλησε στο AFP, το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν τρία μέλη της Χαμάς, δύο Παλαιστίνιοι και ένας Λιβανέζος, στη Βηρυτό και στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι δεν ευθύνεται η Χεζμπολάχ για τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου, οι οποίες αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ είχε βομβαρδίσει την 28η Μαρτίου τα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ, για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

Αποδυναμωμένη από τον πόλεμο, η Χεζμπολάχ διαβεβαιώνει ότι σέβεται τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εξαπολύει σποραδικές επιθέσεις εναντίον μαχητών της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), τα πλήγματα είχαν στόχο μαχητές της Χεζμπολάχ.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς το παλαιστινιακό κίνημα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η σύγκρουση κλιμακώθηκε: οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο αποδεκάτισαν την ηγεσία της Χεζμπολάχ και στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.