X: «Έπεσε» και στην Ελλάδα το X του Ίλον Μασκ – Χιλιάδες αναφορές μόνο στις ΗΠΑ

Επανήλθε τη Δευτέρα, μετά από ορισμένα λεπτά διακοπής, η κοινωνική πλατφόρμα X ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, χωρίς κανείς να γνωρίζει έως στιγμής τους λόγους που «έπεσε» σε όλο τον κόσμο.

Υπήρξαν περισσότερα από 21.000 περιστατικά χρηστών που ανέφεραν προβλήματα με την πλατφόρμα στις ΗΠΑ, και περισσότερα από 10.800 περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το πόρταλ Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές συλλέγοντας αναφορές κατάστασης από διάφορες πηγές.



Υπήρξαν προβλήματα και στην Ελλάδα, τόσο στο web όσο και στις εφαρμογές (apps) του Χ.

Οι χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, άρα και να κάνουν αναρτήσεις ή να δουν μηνύματα.

Οι πρώτες εικασίες των ειδικών έχουν να κάνουν με τους εξυπηρετητές (servers) της Χ, ή πρόβλημα στο λογισμικό.

To X διαθέτει 335,7 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες (MAU).

Αναμένεται σύντομα ανακοίνωση της πλατφόρμας.

Πηγή: skai.gr

