Η ηχηρή επιστροφή του «Τραμπ της Τσεχίας», Μπάμπις

Δεν μοιάζει εν πρώτοις με κλασικό πολιτικό αρχηγό. Φοράει τίσερτ και φούτερ, κατεβαίνει στους δρόμους και μιλά κατά της διαφθοράς, υπόσχεται να γίνει η φωνή του απλού λαού της Τσεχίας. Ο Αντρέι Μπάμπις, μεγιστάνας και αρχηγός του τσεχικού εθνολαϊκιστικού κόμματος ΑΝΟ είναι ο νικητής των χθεσινών κοινοβουλευτικών εκλογών.



Με καταμετρημένο το 90% των ψήφων το δεξιό, λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ συγκεντρώνει το 36%. Αν και δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, παραμένει ωστόσο στόχος του Μπάμπις ο σχηματισμός μονοκομματικής κυβέρνησης.



Ο ίδιος έκανε λόγο για «ιστορικό αποτέλεσμα» για την Τσεχία. ΑΝΟ σημαίνει στα τσεχικά «ΝΑΙ» αλλά είναι και ένα ακρωνύμιο για τη «Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών».



Όσο ηχηρή είναι όμως η νίκη του Μπάμπις, τόσο ηχηρή είναι και η εκλογική αποτυχία του απερχόμενου πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα. Το κόμμα του Spolu (Μαζί) συγκεντρώνει το 22,4% των ψήφων. Το δε φιλελεύθερο-συντηρητικό μέτωπο Stan, κατάφερε να αποσπάσει μόλις το 10% των ψήφων.

Αν ο Μπάμπις δεν σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση...

Προς το παρόν παρά τη νίκη Μπάμπις, το ΑΝΟ φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει, παρά τις δηλώσεις του αρχηγού του, να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα χρειαστεί σύμμαχο και για την ώρα το μόνο πιθανό σενάριο θα ήταν μια σύμπραξη με το ακροδεξιό κόμμα SPD (Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία), το οποίο λαμβάνει γύρω στο 12%.



Το συγκεκριμένο κόμμα θεωρείται άκρως αμφιλεγόμενο, ενώ κατηγορείται για χρήση ψεύτικων λογαριασμών στο Tik Tok προκειμένου να διαδώσει συστηματικά τη «φιλορωσική προπαγάνδα».



Ήδη την περασμένη Πέμπτη το θέμα έφτασε στην Κομισιόν, η οποία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με εκπροσώπους του Tik Tok, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν από την πλατφόρμα αρκετοί λογαριασμοί «bot», που φαίνεται ότι σχετίζονταν με προσπάθειες επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος στην Τσεχία.

Ούτε Δεξιά, ούτε Αριστερά

Όπως σημειώνει η αυστριακή εφημερίδα Der Standard, ο Αντρέι Μπάμπις είναι ένας εκ των ιδρυτών της ευρωομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» μαζί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και τον ηγέτη του αυστριακού FPÖ Χέρμπερτ Κικλ. Ο Μπάμπις ωστόσο δεν θέλει να αυτοπροσδιορίζεται «ούτε δεξιός, ούτε αριστερός» και περιγράφει το ΑΝΟ ως «ένα κόμμα που καλύπτει τα πάντα».



Πάντως, τη βραδιά των εκλογών ο ίδιος δεσμεύτηκε προς τους ψηφοφόρους για την παραμονή της χώρας στις «δυτικές συμμαχίες». Όπως δήλωσε: «Είμαστε σαφώς υπέρ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» και πρόσθεσε: «Θέλουμε να σώσουμε την Ευρώπη». Στο παρελθόν, όπως υπενθυμίζει η αυστριακή εφημερίδα, έχει επικρίνει σφοδρά τις Βρυξέλλες για υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών αλλά και για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση.

Υπέρ της διακοπής της βοήθειας στο Κίεβο

Γιατί όμως οι εκλογές στην Τσεχία θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία; Οι στενές σχέσεις του Αντρέι Μπάμπις με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν δίνουν πιθανώς την απάντηση και δείχνουν τον δρόμο: μια νέα τσεχική κυβέρνηση που θα συνταχθεί στο πλευρό της Ουγγαρίας του και της Σλοβακίας θέτοντας αναχώματα και μπλοκάροντας συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία.



Ο Μπάμπις θέλει να αυτοαποκαλείται «ειρηνοποιός», όπως και ο Τραμπ. Η συνολική πολιτική κοσμοθεωρία του συνοψίζεται με το μότο: «Πρώτα η Τσεχία» -και πάλι κατά το τραμπικό «Πρώτα η Αμερική». Όπως αναφέρει η γερμανική ραδιοφωνία dlf, ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής του Μπάμπις είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, μαζί όμως με τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς τη χώρα.



Σημειωτέον ότι η προηγούμενη κυβέρνηση Φιάλα θεωρούνταν μια από τις σημαντικότερες υποστηρίκτριες της Ουκρανίας στον αγώνα του Κιέβου κατά της Ρωσίας. Η Τσεχία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στο Κίεβο βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό, από ελικόπτερα μέχρι άρματα μάχης, καθώς επίσης και μια από τις πρώτες που δέχθηκαν μαζικά Ουκρανούς πρόσφυγες. Ωστόσο οι ψηφοφόροι δεν έδωσαν τελικά πράσινο φως στον Φιάλα για να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας με την ίδια ζέση. Ούτε όμως για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών της χώρας.



Πηγες: DW News, dlf, Der Standard

