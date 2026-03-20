Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την πώληση επιπλέον όπλων και πυρομαχικών αξίας 7 δισ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς να χρειαστεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να το ανακοινώσει και να ειδοποιήσει το Κογκρέσο, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τέτοιες συναλλαγές, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal.
Οι αγορές αυτές προστέθηκαν σε πωλήσεις ύψους 16,5 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα χθες, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Η πώληση συμπεριλαμβάνει πυραύλους PAC-3 για συστήματα Patriot, αξίας κάπου 5,6 δισ. και ελικοπτέρων CH-47 Chinook, αξίας 1,32 δισ. δολαρίων, κατά το δημοσίευμα, που εξηγεί πως οι πωλήσεις δεν ανακοινώθηκαν δημόσια διότι αποτελούν επεκτάσεις ήδη εγκεκριμένων συμφωνιών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.