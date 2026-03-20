Αυστραλία: Αποδοκιμάστηκε ο Αλμπανέζι σε ισλαμικό τέμενος για τη στάση του έναντι στο Ισραήλ

Διαδηλωτές αποδοκίμασαν και γιουχάισαν τον αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι σήμερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο μεγαλύτερο ισλαμικό τέμενος της χώρας, με την ευκαιρία της προσευχής για το Έιντ αλ Φιτρ, εκφράζοντας αγανάκτηση για τη στάση του έναντι του Ισραήλ, ειδικά για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέρος της μουσουλμανικής αλλά και της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία έχουν εξοργιστεί λόγω της πολιτικής λεπτών ισορροπιών που εφάρμοσε η κυβέρνηση των Εργατικών (κεντροαριστερά), από τη μια εκφράζοντας ανησυχία για τους Παλαιστίνιους και ζητώντας να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός αλλά, ταυτόχρονα, υποστηρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται.

Βίντεο από το ισλαμικό τέμενος εικονίζει διαδηλωτές να διακόπτουν την τελετή περίπου 15 λεπτά αφού έφθασαν ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι και ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ στο τζαμί Λακέμπα, στο δυτικό Σίδνεϊ, με την ευκαιρία της γιορτής που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού.

Διαδηλωτές γιουχάισαν, απαίτησαν οι κ.κ. Αλμπανέζι και Μπερκ να «βγουν έξω!» και τους κατηγόρησαν πως είναι «υποστηρικτές της γενοκτονίας».

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, ηρεμήστε λιγάκι», είπε οργανωτής στο πλήθος, «είναι το Έιντ, είναι μέρα χαράς».

Φύλακες ακινητοποίησαν έναν από τους διαδηλωτές ρίχνοντάς τον κάτω προτού τον πάρουν εκτός του χώρου.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εσωτερικών έφυγαν λίγη ώρα αργότερα ακολουθούμενοι από διαδηλωτές που φώναζαν «ντροπή σας!».

Διαδηλωτές είχαν επίσης συμμετάσχει σε ογκώδη κινητοποίηση όταν επισκέφθηκε τη χώρα ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, μερικούς μήνες μετά την αιματηρή επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου 2025 στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα. Συνολικά 27 από τους χιλιάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν έπειτα από αψιμαχίες με την αστυνομία.

