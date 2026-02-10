WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο προκειμένου να ασκήσουν περεταίρω πίεση στην Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ανέφερε την Τρίτη η Wall Street Journal (WSJ), επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η WSJ εξηγεί πως αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο κατάσχεσης επιπλέον δεξαμενόπλοιων που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, με δεδομένο την τεράστια στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουν καθυστερήσει, ανησυχώντας για τα σχεδόν σίγουρα αντίποινα της Τεχεράνης και τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Το Ιράν θα μπορούσε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, κατάσχοντας δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή ή ακόμα και στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι που θα προκαλούσε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, επομένως πιθανότατα θα περιορίσει τη σύγκρουση, βασιζόμενος πιθανώς σε αεροπορικές επιθέσεις σε στρατιωτικές, ύποπτες πυρηνικές εγκαταστάσεις ή παραδοσιακές υποδομές.

Προς το παρόν, και οι δύο πλευρές φαίνεται να συνομιλούν, αλλά οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει μια μαξιμαλιστική θέση ότι το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον αριθμό των παραδοσιακών πυραύλων του, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να συμφωνήσει το Ιράν.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.