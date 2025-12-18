Λευκός Οίκος: Το Κέντρο Κένεντι θα μετονομαστεί σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι»

Το Κέντρο Κένεντι, επίσημα γνωστό ως John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ένα από τα κορυφαία κέντρα τεχνών των ΗΠΑ, που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, θα μετονομαστεί σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι», ανακοίνωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Το διοικητικό συμβούλιο του διάσημου πολιτιστικού κέντρου της Ουάσιγκτον, το οποίο διορίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο, «μόλις ψήφισε ομόφωνα» την αλλαγή ονόματος, ανέφερε η Λίβιτ σε ανάρτηση στο X.

Το έκαναν αυτό «λόγω του απίστευτου έργου που έχει επιτελέσει ο πρόεδρος Τραμπ κατά το τελευταίο έτος για τη διάσωση του κτιρίου», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. «Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και, επίσης, συγχαρητήρια στον πρόεδρο Κένεντι. Το κτίριο θα φτάσει σίγουρα σε νέα επίπεδα επιτυχίας και μεγαλείου», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

