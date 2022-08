Βρυξέλλες: Η σοκαριστική στιγμή που «πέφτει» το βαν πάνω στους ανθρώπους που κάθονταν στην καφετέρια - Συνελήφθη ο οδηγός - Δείτε βίντεο

Την σοκαριστική στιγμή που οδηγός βαν πέφτει με «εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα» πάνω σε ανθρώπους που κάθονταν σε υπαίθριο χώρο καφετέριας στις Βρυξέλλες, τραυματίζοντας έξι άτομα, αποτυπώνει βίντεο που ήρθε στην δημοσιότητα.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και οι φωτογραφίες από τη σκηνή στη Rue Saint-Michel δείχνουν τραπέζια και καρέκλες σκορπισμένα στον όροφο έξω από το καφέ.

#Latest #Belgium At least people 6 lightly injured as van crashes into two bar terrasses in the center of #Brussels Police has opened an investigation as the driver is still on the loose. https://t.co/CUS95mbNE5

A van has broken into Saint Michel street in the center of Brussels & has run over several customers on a terrace.



🚔 The police are looking for the driver. Witnesses say the van was zig-zagging.#Brussels #Belgium #Breaking pic.twitter.com/CZcpH852NN