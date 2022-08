Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Βαν «εισέβαλε» σε καφετέρια - 6 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Ο οδηγός ενός βαν έριξε το όχημά του στον υπαίθριο χώρο μιας καφετέριας στην περιοχή του κέντρου των Βρυξελλών, τραυματίζοντας ελαφρά έξι ανθρώπους και προκαλώντας σοκ, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία και η εισαγγελία των Βρυξελλών.

Ο οδηγός του βαν εγκατέλειψε το όχημα μετά το συμβάν λίγο πριν από τη 1.00 μ.μ. τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας) και εξακολουθεί να διαφεύγει, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας των Βρυξελλών.

Κανείς από τους τραυματίες δεν χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Δεν είναι σαφές αν το συμβάν ήταν ατύχημα ή αν ήταν σκόπιμο, αν και μάρτυρες δήλωσαν σε βελγικά ΜΜΕ πως το βαν εισήλθε στη λεωφόρο Σεν Μισέλ, που οδηγεί σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, με τα λάστιχά του να στριγκλίζουν, φαινόταν να είχε στόχο την καφετέρια και απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

#Latest #Belgium At least people 6 lightly injured as van crashes into two bar terrasses in the center of #Brussels Police has opened an investigation as the driver is still on the loose. https://t.co/CUS95mbNE5

A van has broken into Saint Michel street in the center of Brussels & has run over several customers on a terrace.



🚔 The police are looking for the driver. Witnesses say the van was zig-zagging.#Brussels #Belgium #Breaking pic.twitter.com/CZcpH852NN