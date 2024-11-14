Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στις Βρυξέλλες όταν ο ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς Ζορντάν Μπαρντελά έφτασε στη Βελγική πρωτεύουσα προκειμένου να παρουσιάσει βιβλίο με τα απομνημονεύματά του.

Ωστόσο, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άτομα που διαμαρτύρονταν για την άφιξη του Μπαρντελά, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του και ζητώντας να φύγει.

Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει τη συγκέντρωση.

Δείτε το βίντεο:

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συγκέντρωση οργανώθηκε από αριστερές ομάδες και ότι η πλειοψηφία των διαδηλωτών προερχόταν από βελγικά πανεπιστήμια.

Πηγή: skai.gr

