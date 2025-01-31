Το Ισραήλ απελευθερώνει 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους σύμφωνα με αναφορά ΜΚΟ

Μια παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε απόψε ότι το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει αύριο Σάββατο 183 κρατούμενους, σε αντάλλαγμα για τους τρεις ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της νέας ανταλλαγής.

Η εκπρόσωπος της Λέσχης Κρατουμένων, Αμάνι Σαραχνέχ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι επρόκειτο να αποφυλακιστούν 90 άτομα, μεταξύ των οποίων και 9 ισοβίτες, ωστόσο στη συνέχεια αναθεώρησε προς τα επάνω αυτό τον αριθμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

