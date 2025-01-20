Ο εκλεγμένος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον τενόρο της όπερας Κρίστοφερ Μάτσιο για να ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο στην ορκωμοσία του και την Κάρι Άντεργουντ για να ερμηνεύσει το «America the Beautiful».

Ωστόσο, τον εθνικό ύμνο της Αμερικής έχουν τραγουδήσει πλήθος καλλιτεχνών στις ορκωμοσίες τους.

Θυμηθείτε μερικούς:

-John F Kennedy, 1961: Η σπουδαία κοντράλτο Marian Anderson τραγούδησε το "The Star-Spangled Banner".

-Lyndon B. Johnson, 1965: Το United States Marine Band ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο.

-Richard Nixon, 1969: Η χορωδία Mormon Tabernacle συνοδευόμενη από το συγκρότημα πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο.

-Richard Nixon, 1973: Η σπουδαία τραγουδίστρια της τζαζ Ethel Ennis τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.

-Jimmy Carter, 1977: Ο Cantor Isaac Goodfriend, ένας επιζών του Ολοκαυτώματος, συνοδευόμενος από το συγκρότημα πεζοναυτών των ΗΠΑ τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.

-Ronald Reagan, 1981: Η ερασιτέχνης τραγουδίστρια Juanita Booker τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.

-Ronald Reagan, 1985: Το United States Marine Band, το κορυφαίο συγκρότημα του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών ερμήνευσε το "The Star-Spangled Banner". Έπαιξε και η τραγουδίστρια της όπερας Jessye Norman.

-George Bush, 1989: Ο λοχίας Άλβι Πάουελ της μπάντας του αμερικανικού στρατού τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.

-Bill Clinton, 1993: Η τραγουδίστρια της όπερας Marilyn Horne τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.

-Bill Clinton, 1997: Η Santita Jackson, η κόρη του ιερέα Jesse Jackson, και η χορωδία Resurrection τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο. Έπαιξε και η Jessye Norman.

-George W. Bush, 2001: Ο Alec T. Maly τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.

-George W. Bush, 2005:Ο Μπράντλεϊ Μπένετ τραγούδησε τον εθνικό ύμνο. Έπαιξαν επίσης οι τραγουδίστριες Susan Graham και Denyce Graves.

Barack Obama, 2009: Οι ψάλτες της μπάντας του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο. Έπαιξε και η Aretha Franklin.

Barack Obama, 2013: Η Beyoncé ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο και αργότερα αποκάλυψε ότι τραγούδησε playback. Στην ορκωμοσία του Ομπάμα τραγούδησε και ο James Taylor.

Donald Trump, 2017: Η Jackie Evancho τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.

Joe Biden, 2021: Η Lady Gaga τραγούδησε τον εθνικό ύμνο. Τραγούδησαν επίσης η Jennifer Lopez και ο Garth Brooks.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.