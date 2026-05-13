Βρετανός τουρίστας σε καραντίνα στο Μιλάνο εξαιτίας επαφής με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό

Ο Βρετανός είχε επαφή –σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ– με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό - Θα παραμείνει για 40 ημέρες

Χανταιός

Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες Τρίτη το βράδυ στο νοσοκομείο Σάκκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για σαράντα ημέρες.

Ο Βρετανός είχε επαφή –σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ– με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.

