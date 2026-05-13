Ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας, Ρίτσαρντ Μαρλς, μίλησε με ομολόγους του από περισσότερες από 40 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη συλλογική διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της χώρας του, για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο Μαρλς δήλωσε ότι η Αυστραλία θα υποστηρίξει την «ανεξάρτητη και αυστηρά αμυντική» Πολυεθνική Στρατιωτική Αποστολή, της οποίας θα ηγηθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Η Αυστραλία θα συνεισφέρει στην αποστολή το αεροσκάφος επιτήρησης E-7A Wedgetail, δήλωσε ο Μαρλς.

«Θέλουμε να δούμε να τελειώνει αυτή η σύγκρουση, να ανοίγει το Στενό του Ορμούζ και να επανέρχεται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Όσο περισσότερο συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση, τόσο πιο σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στην Αυστραλία», είπε.

«Αυστηρά αμυντική» πολυεθνή αποστολή

Η πρωτοβουλία Λονδίνου και Παρισιού εντάσσεται στην έντονη διπλωματική και στρατιωτική κινητοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επιθέσεις και η αστάθεια στην περιοχή έχουν οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, αυξάνοντας το κόστος ασφάλισης των πλοίων και προκαλώντας ανησυχίες για νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο σχεδιασμός αφορά μία «αυστηρά αμυντική» πολυεθνή αποστολή, στην οποία θα συμμετέχουν 40 και πλέον χώρες, με στόχο την προστασία εμπορικών πλοίων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στην περιοχή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη μετακινήσει στην ευρύτερη περιοχή το αντιτορπιλικό HMS Dragon, ενώ η Γαλλία έχει αναπτύξει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των δύο ευρωπαϊκών δυνάμεων να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση αποκατάστασης της ασφάλειας στη θαλάσσια οδό, σημειώνουν βρετανοί αναλυτές.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.