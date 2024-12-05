Την ώρα που οι Γάλλοι βουλευτές ψήφιζαν χθες, Τετάρτη, για την ανατροπή της κυβέρνησης, μερικές χιλιάδες άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι έξω από ένα καφέ στο βόρειο Παρίσι μήπως καταφέρουν να ανταλλάξουν μιά-δυό κουβέντες ή ίσως να βγάλουν σέλφι με το ανερχόμενο αστέρι της γαλλικής ακροδεξιάς.

Ο 29χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, ο ''άνθρωπος'' της Μαρίν Λεπέν, είναι ευρωβουλευτής.

Επομένως δεν βρισκόταν χθες στη γαλλική Εθνοσυνέλευση μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του κόμματός του, του Εθνικού Συναγερμού, για την ψηφοφορία κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Αντίθετα, βρισκόταν περίπου πέντε χιλιόμετρα πιο πέρα, περικυκλωμένος από οπαδούς του και υπογράφοντας αντίτυπα του πρώτου του βιβλίου με τίτλο «Αυτό που Αναζητώ».

«Είναι το βιβλίο που δεν θέλουν να διαβάσεις», έλεγε ο Μπαρντελά στη διάρκεια της περιοδείας του για την προώθηση του βιβλίου του που συνέπεσε με τη δεύτερη μεγάλη πολιτική κρίση στη χώρα μέσα σε έξι μήνες.

Η Λεπέν ήταν η κατευθυντήρια δύναμη για την ανατροπή της κυβέρνησης Μπαρνιέ με αφορμή τον προϋπολογισμό για το 2025, ο οποίος κρίθηκε τόσο από τον Εθνικό Συναγερμό όσο και από την αριστερά πολύ σκληρός για την εργατική τάξη.

«Αγόρασα το βιβλίο του την πρώτη ημέρα και το διάβασα με τη μία», είπε ο 25χρονος Πιέρ Λεκαμί, πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του Μπαρντελά, έξω από το βιβλιοπωλείο όπου ο τελευταίος υπέγραφε αντίτυπα.

«Έρχομαι για να τον ενθαρρύνω σε ό,τι κάνει», συμπληρώνει.

Κακές κριτικές

Οι κριτικές δεν του χαρίστηκαν--"ένα αντικείμενο του μάρκετινγκ ... χωρίς καμία ενδοσκόπηση ή αποκάλυψη", έγραψε η Le Monde, ωστόσο οι πωλήσεις του βιβλίου ήταν καλές, καθώς σχεδόν 60.000 αντίτυπα έχουν πουληθεί από την ημέρα που κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Europe 1.

Κανένας πάντως από τους νεαρούς, που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά μέσα στο δριμύ ψύχος για να συναντήσουν χθες το βράδυ τον ήρωά τους, δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται για τις βιτριολικές κριτικές του παρισινού Τύπου.

Περισσότερο τους ένοιαζε η αύξηση της βίας των συμμοριών και η μετανάστευση, θέματα τα οποία ο Μπαρντελά έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας.

"Θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω ότι ο Μπαρντελά είναι εκείνος που μπορεί να το επιτύχει", λέει ο 18χρονος Ερίκ Μπερτελό, ο οποίος προέρχεται από ένα υποβαθμισμένο προάστιο έξω από το Παρίσι.

Όπως λέει ο ίδιος, μεγάλωσε περιστοιχισμένος από ναρκωτικά, όπλα και κλεμμένα αυτοκίνητα σε μια συνοικία με μεγάλο ποσοστό αφρικανών μεταναστών.

Σπανίως έβλεπες αστυνομικό, περιγράφει ο Μπερτελό, και, όποτε τοποθετούνταν κάμερες ασφαλείας, πυρπολούνταν.

Πριν από μερικά χρόνια, ένας φίλος του μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, αθώος περαστικός που βρέθηκε ανάμεσα σε βίαιη αντιπαράθεση μελών συμμοριών.

«Η Γαλλία υποδέχεται όλη την αθλιότητα του κόσμου. Αλλά εκείνοι που έρχονται εδώ δεν σέβονται τον πολιτισμό μας και θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να τιμωρείται», λέει ο ίδιος.

«Το ξέρω το γκέτο», εξηγεί από την πλευρά του ο 19χρονος φοιτητής Λουί Λασάνζ, από μια μικρή εύπορη πόλη έξω από το Παρίσι, προσθέτοντας ότι και εκείνος ανησυχεί για την αύξηση της εγκληματικότητας.

Και αναφέρει ως παράδειγμα την περίπτωση μιας 19χρονης Φιλιππινέζας μεσοαστής που φέρεται να δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο από έναν Μαροκινό, ο οποίος επρόκειτο να απελαθεί.

Ο Εθνικός Συναγερμός δεν έχασε την ευκαιρία και χρησιμοποίησε αυτό τον φόνο λέγοντας ότι έγινε από εκδίκηση για τις εκκλήσεις του κόμματος για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και για αλλαγή της νομοθεσίας για το έγκλημα.

Ο Μπαρντελά έχει πολλές φορές επικαλεστεί την ανατροφή του στο φτωχό και πολυεθνοτικό Σεν-Σαιν-Ντενί, βόρεια του Παρισιού, ως προέλευση των πολιτικών απόψεών του.

Ο 27χρονος Ισμαέλ Αμπρί, ένας θυρωρός που έχει στο πέτο του μια καρφίτσα ΤΡΑΜΠ, εξηγεί ότι μεγάλωσε σε ένα παρεμφερές περιβάλλον.

«Το ξέρω καλά το γκέτο και έτσι καταλαβαίνω τον Μπαρντελά. Η Γαλλία χρειάζεται ελπίδα. Η Γαλλία πρέπει να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία», σχολιάζει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

