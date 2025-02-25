Βρετανία: Πολλοί ιερείς απειλούνται με πειθαρχικά μέτρα επειδή δεν κατήγγειλαν έναν παιδεραστή δικηγόρο που σχετιζόταν με την Εκκλησία της Αγγλίας

Πολλά στελέχη της Εκκλησίας της Αγγλίας, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην επίσκοπος του Καντέρμπουρι, απειλούνται με πειθαρχικά μέτρα λόγω της εμπλοκής τους σε ένα από τα χειρότερα σκάνδαλα παιδεραστίας στους κόλπους της.

Τον περασμένο Νοέμβριο, μια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εκκλησία της Αγγλίας συγκάλυψε μια σειρά επιθέσεων και σεξουαλικής κακοποίησης που ανάγονταν στη δεκαετία του 1970. Η υπόθεση οδήγησε στην παραίτηση του προκαθήμενου Τζάστιν Ουέλμπι. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, ο Ουέλμπι «θα όφειλε και μπορούσε» να αναφέρει στις αρχές το 2013, όταν δηλαδή το πληροφορήθηκε, τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπραττε επί δεκαετίες ένας δικηγόρος, σχετιζόμενος με την Εκκλησία της Αγγλίας, ο Τζον Σμιθ. Ο δικηγόρος, που πλέον έχει πεθάνει, φέρεται ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 130 παιδιά.

Σήμερα, η ομάδα που έχει αναλάβει την πολιτική προστασίας στους κόλπους της Εκκλησίας, έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα άλλων δέκα ιερωμένων, σε βάρος των οποίων θα επιδιώξει να «ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία» για την ίδια υπόθεση. Μεταξύ αυτών είναι και ο Τζορτζ Κάρεϊ, αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι μεταξύ 1991-2002, ο οποίος γνώριζε τη δράση του Τζον Σμιθ και είχε λάβει αντίγραφο μιας έκθεσης για το θέμα αυτό, την οποία «αρνείται ότι είδε ποτέ».

Ο 89χρονος Κάρεϊ παραιτήθηκε από την ιεροσύνη τον Δεκέμβριο, αφού δημοσιοποιήθηκε μια άλλη έρευνα που τον επέπληττε επειδή δεν ενημέρωσε την αστυνομία ότι ένας επίσκοπος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση, την εποχή που ο ίδιος ήταν αρχιεπίσκοπος.

Σε άλλα τριάντα μέλη της Εκκλησίας της Αγγλίας, δεν θα επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις επειδή δεν υπάρχουν «επαρκείς αποδείξεις» για την εμπλοκή τους.

Ο Τζον Σμιθ πέθανε το 2018, χωρίς ποτέ να συλληφθεί ή να κατηγορηθεί για τίποτα. «Αναμφίβολα ήταν ο πιο δραστήριος κατά συρροή δράστης (σεξουαλικών) επιθέσεων» στους κόλπους της Εκκλησίας της Αγγλίας και προκάλεσε «βάναυσα και φρικτά» σωματικά, σεξουαλικά και ψυχολογικά τραύματα σε ανθρώπους στη Βρετανία, τη Ζιμπάμπουε και τη Νότια Αφρική, καταλήγει η έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.