Βρετανία: Πέταξαν κρέμα και... μηλόπιτα στο Αυτοκρατορικό Στέμμα του Κράτους

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν νωρίτερα σήμερα στον Πύργο του Λονδίνου, καθώς έριξαν κρέμα και... μηλόπιτα πάνω στην προθήκη στην οποία και εκτίθενται βασιλικά κοσμήματα, προκαλώντας της φθορές.

Η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν από τις 10:00 π.μ, τοπική ώρα.

Οπως ανακοίνωσε οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση φθοράς, ενώ η αίθουσα στην οποία και εκτίθενται τα κοσμήματα παραμένει κλειστή για το κοινό όσο συνεχίζεται η έρευνα.

Την ευθύνη ανέλαβε η ομάδα «Take Back Power», η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως μια «νέα μη βίαιη ομάδα πολιτικής ανυπακοής».

Όπως δήλωσε, η πράξη αυτή είχε στόχο να πιέσει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να θεσπίσει μόνιμη «Συνέλευση Πολιτών» με δικαιοδοσία να «φορολογήσει τον ακραίο πλούτο και να διορθώσει τη Βρετανία».

Βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνει άτομο της ομάδας να βγάζει από τσάντα ένα μεγάλο ταψί μηλόπιτας και να το χτυπά πάνω στο γυαλί που προστατεύει το Αυτοκρατορικό Στέμμα του Κράτους, ενώ δεύτερο άτομο αδειάζει πάνω στην προθήκη ένα δοχείο με κρέμα custard.

«Η δημοκρατία έχει διαλυθεί», φώναζε ένας εξ αυτών, ενώ άλλος συμπλήρωνε πως η Βρετανία έχει καταρρεύσει.

«Ήρθαμε στα κοσμήματα του έθνους για να πάρουμε πίσω την εξουσία».

Οι τουρίστες στο χώρο, έμειναν αποσβολωμένοι, ενώ άτομο από το προσωπικό του κτιρίου ενημέρωσε για το γεγονός μέσω ασυρμάτου.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια ενέργεια της ομάδας τις τελευταίες ημέρες, καθώς την Τετάρτη τρεις εξ αυτών είχαν αδειάσει σακούλες με κοπριά στον χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου Ritz κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 7,5 μέτρων.

Το Αυτοκρατορικό Στέμμα του Κράτους, σύμβολο της βρετανικής μοναρχίας, φορέθηκε από τον βασιλιά Κάρολο κατά την αποχώρησή του από το Αβαείο του Γουεστμίνστερ την ημέρα της στέψης του το 2023.

Εκτός στέψεων, χρησιμοποιείται μόνο σε επίσημες τελετές.

Το στέμμα, κατασκευάστηκε το 1937 για τη στέψη του Γεωργίου ΣΤ’, φέρει 2.868 διαμάντια, 17 ζαφείρια, 11 σμαράγδια, τέσσερα ρουμπίνια και 269 μαργαριτάρια, ενώ το βάρος του ξεπερνά το ένα κιλό.

