Βρετανία: Οι Εργατικοί προηγούνται σε δημοσκόπηση με διαφορά 14 μονάδων από τους Συντηρητικούς Κόσμος 02:26, 03.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα 30 Αυγούστου-1η Σεπτεμβρίου σε δείγμα 2.055 ενηλίκων Βρετανών