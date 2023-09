Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα πλοίο με την κατηγορία ότι μετέφερε λαθραία καύσιμα Κόσμος 01:33, 03.09.2023 linkedin

Το πλοίο αυτό μετέφερε περισσότερα από 50.000 λίτρα λαθραία καύσιμα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, το οποίο επικαλείται τον Μοζταμπά Γαχραμανί, τον ανώτατο δικαστή της επαρχίας Χορμοζγκάν