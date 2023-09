Κολομβία: Κυβέρνηση και διαφωνούντες των πρώην FARC αναγγέλλουν κατάπαυση του πυρός Κόσμος 01:47, 03.09.2023 linkedin

Η εκεχειρία «στοχεύει να μειωθούν οι αναμετρήσεις και η βία», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι απεσταλμένοι του προέδρου Γουστάβο Πέτρο και του «Ιβάν Μορντίσκο», του επικεφαλής του λεγόμενου Κεντρικού Γενικού Επιτελείου των FARC