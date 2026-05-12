Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί και πέντε πολίτες, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε αγορά στο βορειοδυτικό Πακιστάν σήμερα, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας, στη δεύτερη φονική επίθεση στην περιοχή μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Η έκρηξη της βόμβας --που έγινε στο παζάρι Tehsil Sarai Nawrang κοντά στην περιοχή Μπάνου στα σύνορα με το Αφγανιστάν-- απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου τις εντάσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών, των οποίων τα στρατεύματα συγκρούστηκαν σφοδρά φέτος.

LAKKI MARWAT:Explosion rocks Sarai Naurang Bazaar,killing 9 people, including 2 police personnel,more than 20 injured.Explosive material was fitted in a rickshaw.The situation remains tense as the injured are being shifted to hospitals.#Pakistan #Terro @RSF_fr @samanthaleaning pic.twitter.com/P4wjoVvIss — Watch Dog (@Pirzada) May 12, 2026

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, δήλωσε σε ανακοίνωση η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Μπάνου, δήλωσε ο Ναουράνγκ Σαΐντ Χαν, αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής.

Ο Μοχαμάντ Ισάκ, ο διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών στο νοσοκομείο THQ, δήλωσε ότι έως τώρα 37 τραυματίες έχουν μεταφερθεί εκεί και πως η κατάσταση της υγείας κάποιων είναι κρίσιμη.

Το Σάββατο, 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους όταν καμικάζι βομβιστής πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον του προσωπικού της. Το Πακιστάν κατηγόρησε για την επίθεση μαχητές που έχουν ως έδρα τους το Αφγανιστάν και προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία προς την Καμπούλ.

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν δήλωσε χθες ότι δεν έχει άμεσα κάποιο σχόλιο.

Το Πακιστάν κατηγορεί την Καμπούλ ότι υποστηρίζει μαχητές που, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να οργανώσουν επιθέσεις στο Πακιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες αυτές και δηλώνουν ότι το θέμα είναι εσωτερικό πρόβλημα του Πακιστάν.

Πηγή: skai.gr

