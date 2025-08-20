Σε νέο γύρο μέτρων και αντιμέτρων Λονδίνο και Μόσχα καθώς η Βρετανία ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε άτομα, τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που φέρονται να χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για την παράκαμψη των διεθνών περιορισμών, ενώ το ρωσικό ΥΠΕΞ απάντησε βάζοντας στη «μαύρη λίστα» 21 Βρετανούς δημοσιογράφους, αναλυτές και μέλη ΜΚΟ, κατηγορώντας τους ότι συνεργάζονται με «τα καταστροφικά βρετανικά ΜΜΕ» για την προώθηση αντιρωσικών αφηγήσεων.

Ειδικότερα, η Βρετανία ανακοίνωσε νέες κυρώσεις με στόχο, όπως αναφέρει, τις «προσπάθειες της Ρωσίας να αποφύγει τις κυρώσεις αξιοποιώντας τα χρηματοπιστωτικά συστήματα του Κιργιζιστάν και τα δίκτυα κρυπτονομισμάτων».

Οι νέες κυρώσεις στοχοποιούν οκτώ πρόσωπα ή οντότητες που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτές τις πρακτικές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης:

«Με τις κυρώσεις να συνεχίζουν να πιέζουν, η Ρωσία στράφηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Κιργιζιστάν, διοχετεύοντας χρήματα μέσω αδιαφανών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κρυπτονομισμάτων. Τα δίκτυα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα περίπλοκο σχήμα για την παράκαμψη των κυρώσεων που επέβαλαν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι εταίροι του».

Τα μέτρα στοχεύουν στην Capital Bank με έδρα το Κιργιζιστάν και τον διευθυντή της Καντεμίρ Τσαλμπάγιεφ, μέσω των οποίων, σύμφωνα με το Λονδίνο, η Ρωσία πληρώνει για στρατιωτικά αγαθά. Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στις ανταλλακτικές πλατφόρμες Grinex και Meer, καθώς και στις υποδομές πίσω από το νέο κρυπτονόμισμα A7A5, που συνδέεται με το ρούβλι, το οποίο διακίνησε 9,3 δισ. δολάρια σε μόλις τέσσερις μήνες σε εξειδικευμένο crypto exchange, με στόχο, όπως επισημαίνεται, την αποφυγή των δυτικών κυρώσεων.

«Η διατήρηση της πίεσης στη ρωσική πολεμική μηχανή είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των προσπαθειών του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία και να εξαναγκάσει τον Πούτιν σε ουσιαστικές συνομιλίες. Αποτελεί επίσης κρίσιμο βήμα για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και πέραν αυτού».

Τα ρωσικά αντίμετρα

Σε απάντηση, η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι απαγορεύει την είσοδο σε 21 άτομα, τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «τα καταστροφικά βρετανικά ΜΜΕ» για την προώθηση αντιρωσικών αφηγήσεων.

Στη λίστα περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, αναλυτές και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα ονόματά τους προστέθηκαν σε αυτά των εκατοντάδων άλλων Δυτικών υπηκόων που η Μόσχα έχει ήδη εντάξει στη «μαύρη λίστα» της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

