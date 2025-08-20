Ένας άνδρας είκοσι οκτώ ετών έβαλε φωτιά, σήμερα το μεσημέρι, σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δίπλα σε check-in επιβατών, στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου.
Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους γκισέδες.
Un matto ha dato fuoco alla zona check in isola 4 di #Malpensa T1. Metà zona check in è chiusa in attesa che si possa ripristinare l'operatività in sicurezza.
Nel parliamo QUI SUL FORUM https://t.co/KETrbU0Q7Y#emergenza #milano #incendio #aeroporto pic.twitter.com/3BqcUSXP3M
— Associazione Aeroporti Lombardi ✈️ (@aptlombardi) August 20, 2025
Το συγκεκριμένο τμήμα του αεροδρομίου εκκενώθηκε προσωρινά και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Ο 28χρονος δράστης, ο οποίος είναι πρόσφυγας με καταγωγή από το Μάλι, συνελήφθη από την αστυνομία.
