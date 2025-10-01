Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για «αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή», όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα The i Paper.

Βρετανοί αξιωματούχοι, υπό την ηγεσία του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Κιρ Στάρμερ, Τζόναθαν Πάουελ – πρώην προσωπάρχη του Τόνι Μπλερ – βοήθησαν στη σύνταξη του σχεδίου των 20 σημείων. Ενώ δημοσίως ο Στάρμερ είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγνωρίζοντας το Παλαιστινιακό κράτος πριν από 10 ημέρες, στο παρασκήνιο, αξιωματούχοι από τη Βρετανία, την Αμερική, το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη συνεργάζονταν στενά για τη δημιουργία ενός σχεδίου που θα μπορούσε δυνητικά να υποστηριχθεί από όλες τις πλευρές.

Ένα «πλαίσιο για την ειρήνη», το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε στο βρετανικό υπουργείο εξωτερικών, είχε ως στόχο να επαναφέρει τη λύση των δύο κρατών για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους σε πορεία υλοποίησης, σημειώνει η εφημερίδα. Η πιο αμφιλεγόμενη πτυχή αυτού του σχεδίου ήταν η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Βρετανία – η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, το πλαίσιο περιείχε επίσης μέτρα που ενσωματώθηκαν στην ειρηνευτική συμφωνία των 20 σημείων του Τραμπ, όπως η διακυβέρνηση στη Γάζα μετά τη Χαμάς, η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και η ασφάλεια για το Ισραήλ.

Ο ρόλος του Τόνι Μπλερ στο «Συμβούλιο για την Ειρήνη», το διεθνές μεταβατικό όργανο, υπήρξε επίσης καθοριστικός για την πειστεί η ισραηλινή πλευρά. Αν και η εμπλοκή του Μπλερ ήταν ξεχωριστή από το έργο της βρετανικής κυβέρνησης στη συμβολή της στη συμφωνία Τραμπ, έφερε τον ίδιο και τον Τζόναθαν Πάουελ ξανά μαζί σε μια ειρηνευτική συμφωνία, τρεις δεκαετίες μετά τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το βρετανικό πλαίσιο για την ειρήνη, το οποίο βρισκόταν υπό επεξεργασία τους τελευταίους μήνες, υποστηρίχθηκε από ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν σχεδιάστηκε για να ανταγωνιστεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, αλλά για να τροφοδοτήσει την τελική πρόταση.

Ωστόσο, η αρχική πρόταση του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών προέβλεπε μια μεταβατική επιτροπή για την επίβλεψη της Γάζας, η οποία θα λογοδοτούσε στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη, με την ασφάλειά της να υποστηρίζεται από ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Αντ' αυτού, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, η Γάζα θα κυβερνάται από μια προσωρινή, μεταβατική, παλαιστινιακή επιτροπή, η οποία θα εποπτεύεται από το «Συμβούλιο για την Ειρήνη» υπό την προεδρία του Τραμπ και με τη συμμετοχή του Μπλερ και άλλων.

Ο Πάουελ – ο οποίος μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση μαζί με τον Μπλερ ίδρυσε τον δικό του οργανισμό διαπραγματεύσεων και διαμεσολάβησης – διατηρούσε στενή επαφή με τον απεσταλμένο του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς η συμφωνία άρχιζε να διαμορφώνεται. Οι επαφές τους περιλάμβαναν συνομιλίες κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι δύο άνδρες κάθονταν δίπλα-δίπλα στο επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Τη Δευτέρα, ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε μαζί με τον Νετανιάχου ότι η πρότασή του για «αιώνια ειρήνη» ήταν έτοιμη, ο Πάουελ βρισκόταν στην Ουάσιγκτον.

Ο Τόμπι Γκριν, συγγραφέας του βιβλίου «Blair, Labour and Palestine», δήλωσε στην «i Paper»: «Ο Τόνι Μπλερ έχει πιθανότατα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση από οποιονδήποτε άλλο εν ζωή πολιτικό. Διατηρεί καλές σχέσεις με ένα ευρύ πολιτικό φάσμα στο Ισραήλ, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για οποιονδήποτε εμπλέκεται στο τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας».

Ο καθηγητής Τζόναθαν Ράινχολντ, επικεφαλής πολιτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Bar Ilan στο Ισραήλ, πρόσθεσε: «Ο ρόλος του Τόνι Μπλερ είναι διπλός. Πρώτον, φέρνει τεχνογνωσία για τη δημιουργία καλής διακυβέρνησης. Δεύτερον, επειδή είναι φίλος του Ισραήλ, λειτουργεί ως καθησυχαστικός παράγοντας για το Ισραήλ, βοηθώντας τους Ισραηλινούς να αποδεχτούν το σχέδιο νιώθοντας ότι δεν θα γίνουν εκπτώσεις στα θέματα ασφαλείας».

