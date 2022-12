Βρετανία: Ισχυρή έκρηξη με νεκρό και αγνοούμενους σε πολυκατοικία στη νήσο Τζέρσεϊ

Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία του Σεντ Χέλιερ, της πρωτεύουσας της ημιαυτόνομης νήσου Τζέρσεϊ στη Θάλασσα της Μάγχης, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το κτίριο έχει στην ουσία ισοπεδωθεί, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να έχει χάσει τη ζωή του και να υπάρχουν «περίπου 12» αγνοούμενοι. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ περίπου ακόμα 30 ένοικοι έχουν μεταφερθεί σε χώρο του δημαρχείου.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενοίκων που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευθεί στα συντρίμμια. Ωστόσο, η επιχείρηση περιγράφεται ως «επικίνδυνη» και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει επί έναν αριθμό ημερών.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε καταγράφηκε από τους σεισμολόγους ως μικρή σεισμική δόνηση. Τα αιτία δεν είναι ακόμα γνωστά, αν και η εταιρεία που παρέχει φυσικό αέριο στην περιοχή ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στις έρευνες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

