Βρετανία- Νήσος Τζέρσεϊ: Ένας νεκρός και περίπου 10 αγνοούμενοι από έκρηξη σε κτίριο - ΒΙΝΤΕΟ

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και «περίπου δέκα άτομα» αγνοούνται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη νήσο Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Ρόμπιν Σμιθ ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε περί τις 04.00 τοπική ώρα και ότι περίπου δέκα κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι.

#Breaking: Just in - Reports of at least 1 person killed and at least 12-14 other people missing, after an apartment block explosion around 04:00 AM at #Jersey island in the port city of Saint Helier. pic.twitter.com/R0Q7Huys9G