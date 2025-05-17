Η Βρετανία εργάζεται με τις ΗΠΑ για να διασφαλίσει ότι η κατάπαυση πυρός μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν θα διατηρηθεί καθώς και ότι θα εφαρμοστούν «μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης» και θα υπάρξει διάλογος, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε μια κατάπαυση πυρός με διάρκεια, να διασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διάλογος και να εξετάσουμε με το Πακιστάν και την Ινδία πώς μπορούμε να φθάσουμε στην εμπιστοσύνη και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών», δήλωσε ο Λάμι στο Reuters από την πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, στο τέλος διήμερης επίσκεψης.

Οι δύο, οπλισμένες με πυρηνικά, αντίπαλες χώρες της Νότιας Ασίας συμφώνησαν στις 10 Μαΐου σε κατάπαυση πυρός στις χειρότερες μεταξύ τους εχθροπραξίες εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι οποίες ξέσπασαν ύστερα από τη φονική επίθεση κατά τουριστών, για την οποία το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν αρνείται την όποια ανάμιξη.

Ερωτηθείς για την αναστολή από την πλευρά της Ινδίας της Συνθήκης για τα Ύδατα του Ινδού, κάτι που πιθανόν να μειώσει την παροχή νερού στο Πακιστάν, ο Λάμι δήλωσε: «Θα καλούσαμε όλες τις πλευρές να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους ως προς τη συνθήκη».

Το Πακιστάν έχει δηλώσει ότι η Βρετανία και άλλες χώρες, επιπρόσθετα των ΗΠΑ, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

