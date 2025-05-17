Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ ανέκρινε τον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, μετά από ανάρτηση που έκανε και την οποία διέγραψε, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγόρησε πως μέσω κωδικοποιημένης εικόνα προέτρεπε σε δολοφονία του.

Σύμφωνα με το BBC, ο Κόμεϊ συμμετείχε οικειοθελώς στην ανάκριση, η οποία διήρκησε για περίπου μία ώρα στην έδρα της υπηρεσίας επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον. Δεν τέθηκε υπό κράτηση.

Ο πρώην διευθυντής του FBI είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στο Instagram με κοχύλια που σχημάτιζαν τους αριθμούς "8647".

Ο αριθμός 86 είναι ένας αργκό όρος για το «απορρίπτω» ή «ξεφορτώνομα» αλλά μπορεί να σημαίνει και «σκοτώνω». Όσον αφορά το 47, ο Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο Fox News ότι ο Κόμεϊ, τον οποίο απέλυσε ως διευθυντή του FBI το 2017, ζητούσε να τον σκοτώσουν μέσω της ανάρτησής του.

«Ήξερε ακριβώς τι σήμαινε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας του πέρυσι. «Ακόμη και ένα παιδί ξέρει τι σήμαινε αυτό. Αν είσαι ο διευθυντής του FBI και δεν ξέρεις τι σήμαινε αυτό, αυτό σήμαινε δολοφονία. Και το λέει δυνατά και ξεκάθαρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ο Κόμεϊ μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτηση με τα κοχύλια, έγραψε στο Instagram ότι είχε δει τα κοχύλια κατά τη διάρκεια μιας βόλτας που έκανε στην παραλία, «τα οποία υπέθεσα ότι ήταν ένα πολιτικό μήνυμα», είπε.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι κάποιοι άνθρωποι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά είμαι αντίθετος με τη βία κάθε είδους και έτσι κατέβασα την ανάρτηση», ισχυρίστηκε.



