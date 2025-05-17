Λογαριασμός
Μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες η Ρωσία χτυπά λεωφορείο στην Ουκρανία - Οκτώ νεκροί

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν τις πρώτες άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες τους εδώ και τρία χρόνια.

ουκρανία

Ρωσική επίθεση έπληξε λεωφορείο που μετέφερε πολίτες στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ άτομα και τραυματίζοντας πέντε, δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας.

«Επιβάτες τραυματίστηκαν» δήλωσε ο Ιχόρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Σούμι, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Γιατροί και διασώστες έχουν σταλεί επειγόντως στο σημείο»

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν τις πρώτες άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες τους εδώ και τρία χρόνια.

