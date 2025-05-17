Ρωσική επίθεση έπληξε λεωφορείο που μετέφερε πολίτες στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ άτομα και τραυματίζοντας πέντε, δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας.

«Επιβάτες τραυματίστηκαν» δήλωσε ο Ιχόρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Σούμι, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Γιατροί και διασώστες έχουν σταλεί επειγόντως στο σημείο»

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν τις πρώτες άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες τους εδώ και τρία χρόνια.

