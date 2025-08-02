Η καταδίκη του Μίλοραντ Ντόντικ, προέδρου της βοσνιακής οντότητας Republika Srpska (RS), υπονομεύει σοβαρά την ασφάλεια στην περιοχή, εκτίμησε το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας της Σερβίας που συνεδρίασε στις 2 Αυγούστου υπό την προεδρία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το εφετείο του Σαράγεβο επιβεβαίωσε την 1η Αυγούστου προηγούμενη δικαστική απόφαση με την οποία ο Μίλοραντ Ντόντικ καταδικάζεται σε φυλάκιση ενός έτους και σε εξαετή απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ύπατου Εκπροσώπου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κρίστιαν Σμιτ.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «η Σερβία βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση από το 2008 που το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του». Επισήμανε δε ότι η ετυμηγορία για τον Ντόντικ απειλεί την ομαλή συμβίωση των εθνών στη Βοσνία.

«Η απόφαση που ελήφθη δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιδημοκρατική, στρέφεται κατά της Republika Srpska και του σερβικού λαού στο σύνολό του», δήλωσε ο Βούτσιτς τονίζοντας ότι «ο Ντόντικ δεν θα συλληφθεί αν επισκεφθεί τη Σερβία»

Ο Βούτσιτς συμπλήρωσε ότι «ακόμη και αν εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, οι σερβικές αρχές δεν θα το εφαρμόσουν».

Ο πρόεδρος της Republika Srpska Μίλοραντ Ντόντικ με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ευχαρίστησε τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς για την υποστήριξη που του παρέχει. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανήγγειλε την άφιξη του Ντόντικ στο Βελιγράδι αύριο, Κυριακή, για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της κροατικής στρατιωτικής επιχείρησης «Καταιγίδα» στην Κράινα, τον Αύγουστο του 1995.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

