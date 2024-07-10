Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι ενημέρωσε τον Ούγγρο ομόλογο του Πέτερ Σιγιάρτο για τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και τις προετοιμασίες για τη δεύτερη διεθνή σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Στο πλαίσιο αυτό επισήμανα ότι δεν υπάρχουν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που να βασίζονται στο αφήγημα της Ρωσίας» δήλωσε μέσω ανάρτησης του στο Χ.

Met with my Hungarian counterpart Péter Szijjártó.



I briefed Peter on the situation on the frontline as well as the preparations for the second Peace summit. In this context, I emphasized that no peace initiatives can be based on Russia’s narratives.



The recent Russian attack… pic.twitter.com/3TZ9RXF311 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2024

Η συνάντηση έγινε μετά τις επισκέψεις που πραγματοποίησε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στο Κίεβο, τη Μόσχα και το Πεκίνο για συνομιλίες τις οποίες ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ειρηνευτική αποστολή». Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες στη Μόσχα δεν έγιναν σε συνεννόηση με το Κίεβο.

Ο Όρμπαν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν, δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την άφιξή του στη Μόσχα με τη λεζάντα: «Η ειρηνευτική αποστολή συνεχίζεται. Δεύτερη στάση: Μόσχα».

Το ταξίδι του Όρμπαν στη Μόσχα προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από άλλους ηγέτες της ΕΕ, καθώς πραγματοποιηθήκε την εβδομάδα που η Ουγγαρία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Ωστόσο, ο Όρμπαν ανέφερε πριν από το απροειδοποίητο ταξίδι του στη Μόσχα ότι δεν εκπροσωπούσε την ΕΕ, σηματοδοτώντας την προσωπική του φιλοδοξία να βρει μια λύση στον 28μηνο πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.