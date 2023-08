Βρετανία: Ισόβια στη «διαβολική» νοσοκόμα Λούσι Λέτμπι - «Καταδικάζεται να πεθάνει στην φυλακή»

Στη φυλακή θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της η «διαβολική» Λούσι Λέτμπι (Lucy Letby) – η 33χρονη πρώην νοσοκόμα που δολοφόνησε 7 νεογέννητα και αποπειράθηκε να σκοτώσει άλλα 6 νεογνά – η οποία σήμερα καταδικάστηκε σε ισόβια από την βρετανική δικαιοσύνη.

Σε μία υπόθεση που σόκαρε την κοινή γνώμη, η ανακοίνωση της ποινής έγινε μέσα σε μία συναισθηματικά φορτισμένη αίθουσα στο δικαστήριο του Μάντσεστερ.

«Η κατά συρροή δολοφόνος Lucy Letby καταδικάζεται σε ισόβια και δεν θα αποφυλακιστεί ποτέ» για τα εγκλήματά της που ο δικαστής χαρακτήρισε «σκληρή, υπολογισμένη και κυνική εκστρατεία παιδοκτονίας».

Η Λούσι Λέτμπι επέδειξε μια «νοσηρή γοητεία» με τα βαριά άρρωστα παιδιά και προκάλεσε «οξύ πόνο» καθώς πάλευαν απεγνωσμένα για τη ζωή, δήλωσε σήμερα ο δικαστής καθώς την καταδίκασε σε θάνατο στη φυλακή.

Η Λέτμπι δηλητηρίασε ορισμένα από τα βρέφη θύματά της, χορηγώντας τους ένεση ινσουλίνης και σε άλλα ένεση με αέρα ή ταΐζοντας τα βρέφη εξαναγκαστικά με γάλα.

«Η Λούσι Λέτμπι έκλεψε από τους γονείς τα αγαπημένα τους παιδιά» και «στέρησε από παιδιά τα αδέλφια τους» είπε ο δικαστής Justice Goss,ανακοινώνοντας την ποινή της Λέτμπι, ενώ η ίδια αρνήθηκε να είναι παρούσα σήμερα στην αίθουσα.

Lucy Letby will spend the rest of her life in prison after being given a whole-life order at Manchester Crown Court for the murders of seven babies and attempted murders of six others at the Countess of Chester Hospital.



