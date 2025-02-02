Βρετανία: Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω εμπορικού πολέμου

Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Προβληματισμός για τις επιπτώσεις του εμπορικού πολεμου που ξεκίνησε με την επιβολή δασμών ο Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει εκτός από τις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο. Κορυφαίος αξιωματούχος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε, σύμφωνα με τους Times ότι, «επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει σε καμία εμπορική ένωση, είναι σαν να χορεύει μεταξύ τριών εμπορικών ελεφάντων», εννοώντας την ΕΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Βέβαια, μια άλλη κυβερνητική πηγή παρατήρησε ότι «η ιστορία ανθρώπων που προσπαθούν να καβαλήσουν πολλά άλογα ταυτόχρονα δεν έχει αίσιο τέλος». Ο πολιτικός διάλογος που διεξάγεται τώρα στη Βρετανία, μετά και την επιβολή δασμών του προέδρου Τραμπ σε Καναδά, Μεξικό και Κίνα, χρωματίζεται από αβεβαιότητα και διχασμό. Και ακριβώς σε αυτή την θέση μοιάζει να βρίσκεται και η Βρετανία, παρότι φαίνεται πως θέλει να διατηρήσει – ή να αναζητήσει - νέες ισορροπίες, προς δικό της όφελος.Τα υπέρ και τα κατά της βρετανικής θέσηςΤα κυβερνητικά γραφεία του Whitehall σίγουρα βλέπουν με αγωνία την επιβολή των δασμών, καθώς ειδικοί τονίζουν ότι κανείς δεν είναι ασφαλής και ότι η αβεβαιότητα από τις αποφάσεις Τραμπ επιδεινώνουν την κατάσταση σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.Από τη μία λοιπόν, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η επιβολή δασμών είναι ένα κακό νέο για την παγκόσμια οικονομία, καθώς θα επιβραδύνει την εμπορική κίνηση και αυτό αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την άλλη όμως, κάποιοι ειδικοί βλέπουν για το άμεσο μέλλον, ότι η Βρετανία μπορεί να ενισχύσει την διαπραγματευτική της δύναμη για νέες εμπορικές συμφωνίες με τις πληγείσες - με τραμπικούς δασμούς - χώρες.Η εκτίμηση αυτή βασίζεται βέβαια στο ότι η ίδια θα ξεφύγει από το στόχαστρο. Γιατί να συμβεί αυτό; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου είναι πάνω - κάτω ισοσκελισμένο. Δηλαδή, καμία χώρα δεν επωφελείται ή ζημιώνεται εντυπωσιακά από το εμπόριο, «αφαιρώντας» έτσι το κίνητρο του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς και απέναντι στο Λονδίνο.Πλεόνασμα υπέρ των ΗΠΑΣυγκεκριμένα, το αμερικανικό γραφείο αναλύσεων (BEA) δείχνει ότι υπάρχει πλεόνασμα υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ότι οι αμερικανικές εξαγωγές είναι περισσότερες κατά 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Με την ΕΕ τώρα, η διαχείριση μπορεί να είναι διαφορετική. Αρχικά γιατί ο Τραμπ έχει ήδη απειλήσει την ΕΕ με «πολύ σημαντικούς» δασμούς και επειδή σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εμπορικό έλλειμμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με την ΕΕ, αγγίζει τα 162 δισεκατομμύρια δολάρια. Για τον Καναδά για παράδειγμα, αν και βρίσκεται μόλις στα 68 δις δολάρια, επέβαλε δασμούς 25%.Όπως μεταφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Telegraph σήμερα, αρκετοί βουλευτές ελπίζουν ότι η εμπορική σχέση που έχουν Ουάσιγκτον και Λονδίνο μπορεί να διατηρηθεί απλά «με μία δόση γοητείας και γλυκόλογα».Πάντως, από αύριο κιόλας ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα βρεθεί στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εστιάζοντας στους τομείς άμυνας και ασφάλειας. Αυτή η συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού με τους 27 ηγέτες παρουσιάζεται ως και η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια επανεκκίνησης των σχέσεων με το μπλοκ μετά τo Brexit.Αυτό ήταν προφανώς και το θέμα για την επίσκεψη-αστραπή που πραγματοποίησε εξάλλου το μεσημέρι της Κυριακής ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς για μια συνάντηση με τον Κιρ Στάρμερ, στα προάστια του Λονδίνου.

