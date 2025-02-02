Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 11 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το βασιλικό παλάτι της Ιορδανίας.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση της συνάντησης έρχεται μετά την έκκληση Τραμπ για μεταφορά Παλαιστινίων στην Ιορδανία και την Αίγυπτο.

«Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ ΙΙ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025, αφού η Αυτού Μεγαλειότητα έλαβε μια πρόσκληση από τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το παλάτι.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία πρέπει να δεχτούν Παλαιστίνιους από τη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε «τόπο κατεδάφισης» μετά από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που έχει αφήσει άστεγους τους περισσότερους από τα 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους της. Οι επικριτές είπαν ότι η πρότασή του ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση.

Η Ιορδανία φάνηκε να απορρίπτει την πρόταση του Τραμπ, με τον υπουργό Εξωτερικών της, Ayman Safadi, να λέει στους δημοσιογράφους στις 26 Ιανουαρίου ότι η στάση της χώρας ενάντια σε οποιονδήποτε εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα παραμένει «σταθερή και αταλάντευτη».

Η Ιορδανία φιλοξενεί ήδη αρκετά εκατομμύρια Παλαιστίνιους, ενώ δεκάδες χιλιάδες ζουν στην Αίγυπτο. Και οι δύο χώρες και άλλα αραβικά έθνη απορρίπτουν την ιδέα της μετακίνησης των Παλαιστινίων στη Γάζα στις χώρες τους.



Πηγή: skai.gr

