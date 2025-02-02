Χιλιάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται σήμερα στην πολιτική καρδιά του Βερολίνου για να καταγγείλουν την προσέγγιση που άρχισε αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στη δεξιά και την άκρα δεξιά, τρεις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η τοπική αστυνομία έκανε λόγο για τουλάχιστον 20.000 ανθρώπους κατά την έναρξη των συγκεντρώσεων λίγο μετά τις 15:45 (τοπική ώρα, 16:45 ώρα Ελλάδας), όμως «ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά επειδή παρατηρούμε συρροή ανθρώπων που φθάνουν απ' όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε μια εκπρόσωπος.

«Shame on you CDU» (Ντροπή σου CDU) και «Merz ohne Herz» (Άκαρδε Μερτς) γράφουν εκατοντάδες πλακάτ που κρατούν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στην απόφαση που πήραν δύο φορές αυτή την εβδομάδα οι συντηρητικοί χριστιανοδημοκράτες του κόμματος CDU του Φρίντριχ Μερτς να βασιστούν στις ψήφους του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) για να προσπαθήσουν να περάσουν κείμενα από τη βουλή για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Αυτή η ντε φάκτο συμμαχία έσπασε ένα πολιτικό ταμπού στη χώρα, όπου από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα παραδοσιακά κόμματα αρνούνταν οποιαδήποτε συνεργασία σε εθνικό επίπεδο με την άκρα δεξιά.

Ο Φρίντριχ Μέρτς απηύθυνε έκκληση στους διαδηλωτές ζητώντας τους οι διαδηλώσεις να είναι ειρηνικές.

«Καλώ όλους αυτούς που διαδηλώνουν τώρα να το κάνουν ειρηνικά», δήλωσε ο Μερτς.

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να διαδηλώνει, τόνισε. «Εντούτοις αυτό δεν περιλαμβάνει τη βία, είτε εναντίον ανθρώπων είτε εναντίον περιουσίας», πρόσθεσε.

«Φυσικά συνομιλούμε με ειρηνικούς διαδηλωτές. Μιλάμε σε πολιτικούς αντιπάλους. "Διεξάγουμε συζητήσεις στο χώρο που πρέπει, δηλαδή στην ολομέλεια της γερμανικής Μπούντεσταγκ», δήλωσε ο Μερτς.

Περίπου 500 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για την ασφάλεια της συγκέντρωσης που πραγματοποιείται κοντά στην έδρα του γερμανικού κοινοβούλιου.

Πηγή: skai.gr

