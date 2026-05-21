Ένας νεογέννητος πυγμαίος ιπποπόταμος στον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου έκανε αυτή την εβδομάδα το πρώτο του μπάνιο σε εξωτερικό χώρο, λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του στις 9 Μαΐου.

Το μικρό ζώο εξερεύνησε με περιέργεια το περιβάλλον του, παίζοντας σε ρηχά νερά υπό την επίβλεψη του προσωπικού του ζωολογικού κήπου, με τον κόσμο να παρακολουθεί τη διαδικασία ενθουσιασμένο.

Οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι το θηλυκό μικρό αναπτύσσεται πολύ καλά, τρέφεται κανονικά και ήδη ζυγίζει περίπου 10 κιλά, σχεδόν διπλάσιο βάρος από εκείνο που είχε κατά τη γέννησή του μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

Οι πυγμαίοι ιπποπόταμοι περνούν λιγότερο χρόνο στο νερό σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους συγγενείς τους, ωστόσο η υγρασία παραμένει απαραίτητη για το ευαίσθητο δέρμα τους. Το δέρμα τους παράγει μια προστατευτική έκκριση με αντιβακτηριακές ιδιότητες και δράση παρόμοια με αντηλιακό.

Το είδος χαρακτηρίζεται ως απειλούμενο, καθώς σύμφωνα με την International Union for Conservation of Nature (IUCN), λιγότεροι από 2.500 ενήλικοι πυγμαίοι ιπποπόταμοι εκτιμάται ότι ζουν σήμερα ελεύθεροι στη Δυτική Αφρική.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου χαρακτήρισαν τη γέννηση ως σημαντική συμβολή στο διεθνές πρόγραμμα αναπαραγωγής και διατήρησης του είδους.

Πηγή: skai.gr

