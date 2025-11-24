Πενήντα από τα 315 παιδιά που απήχθησαν από ένοπλους από καθολικό σχολείο στη Νιγηρία κατάφεραν να αποδράσουν, ενώ εκατοντάδες μαθητές και δάσκαλοι παραμένουν αγνοούμενοι, την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται από νέο κύμα μαζικών απαγωγών.

Η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας αναφέρει ότι τα παιδιά έχουν επανενωθεί πλέον με τις οικογένειες τους. Μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό την ηγεσία του στρατού βρίσκεται σε εξέλιξη για τα υπόλοιπα 265 παιδιά και τους 12 εκπαιδευτικούς που απήχθησαν μαζί τους.

Μετά τη μαζική απαγωγή στη Νίγηρα και τη νέα αρπαγή 25 μαθητών στην πολιτεία Κέμπι τη Δευτέρα, οι αρχές σε πολλές πολιτείες της Νιγηρίας διέταξαν το κλείσιμο των σχολείων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν νέα χτυπήματα.

Σε απάντηση στο κύμα απαγωγών, ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινουμπού διέταξε την πρόσληψη επιπλέον 30.000 αστυνομικών.

Σε μια άλλη εξέλιξη, 38 άνθρωποι που είχαν απαχθεί από εκκλησιαστική λειτουργία στην πολιτεία Κουάρα την περασμένη εβδομάδα απελευθερώθηκαν την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση εναντίον της Εκκλησίας Christ Apostolic στο Ερούκου.

Εντολές για κλείσιμο πολλών σχολείων δόθηκαν στις πολιτείες Κέμπι, Νίγηρα, Κατσίνα, Γιόμπε και Κουάρα.

Η είδηση για την απόδραση των παιδιών έφερε ανακούφιση στις οικογένειες και στη χώρα, που αγωνιούσαν για την τύχη των εκατοντάδων απαχθέντων μαθητών.

Ωστόσο, επικρατεί ακόμη μεγάλη σύγχυση και αβεβαιότητα στο Παπίρι, το χωριό στην πολιτεία Νίγηρα από όπου απήχθησαν τα παιδιά.

Γονείς των οποίων τα παιδιά εξακολουθούν να αγνοούνται δήλωσαν στο BBC ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. Αν και περίμεναν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα αναπτύσσονταν στο χωριό μετά την επίθεση στο σχολείο της St Mary, αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη.

Το γραφείο του προέδρου Τινουμπού δήλωσε την Κυριακή ότι όλοι οι αστυνομικοί που υπηρετούσαν στη φύλαξη VIP έχουν επανατοποθετηθεί ώστε να επικεντρωθούν στα βασικά τους καθήκοντα, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές που είναι ευάλωτες σε επιθέσεις.

Σύμφωνα με χριστιανική οργάνωση, οι μαθητές κατάφεραν να διαφύγουν μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου.

Ο στρατός, η αστυνομία και οι τοπικές ομάδες αυτοάμυνας διεξάγουν έρευνες για τα παιδιά, ερευνώντας κοντινά δάση και απομακρυσμένα μονοπάτια που πιστεύεται ότι χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι.

Οι αρχές της πολιτείας του Νίγηρα δήλωσαν ότι το σχολείο της St Mary's είχε αγνοήσει εντολή να κλείσει όλες τις εστίες διαμονής, μετά από πληροφορίες που προειδοποιούσαν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων.



Πηγή: skai.gr

