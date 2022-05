Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους «τις τελευταίες 24 ώρες» στη βορειοανατολική Βραζιλία εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν από την Τρίτη την περιοχή Ρεσίφε, πρωτεύουσα της πολιτείας Περναμπούκο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Σάββατο.

«Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 28 θάνατοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Προστασία της Βραζιλίας.

Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν 19 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε μια «μεγάλη κατολίσθηση» στην περιοχή Ζαρντίμ Μοντεβέρδε. Άλλοι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση στην περιοχή Καμαραγίμπε. Δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στο Ρεσίφε και άλλος ένας στο Ζαμποτάο ντος Γουαραράπες.

Torrential rains have been swept parts of Brazil in the past few days. The NE city of #Recife in the State of Pernambuco is suffering havoc with some casualties reported. https://t.co/9QGqg9SCtb

Συνολικά, 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πολιτεία Περναμπούκο από τότε που οι καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την περιοχή τη νύχτα της Τρίτης. «Άλλοι πέντε θάνατοι είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της καταιγίδας την Τρίτη», αναφέρει η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Οι καταρρακτώδεις βροχές υποχρέωσαν σχεδόν 1.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια που κατέρρευσαν και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο 24ωρο στην πολιτεία Περναμπούκο.

Πέρυσι, εκατοντάδες Βραζιλιάνοι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

The situation is critical in #Recife and other cities in Pernambuco this Saturday morning due to massive floods and floods. Several landslides and two deaths have already been confirmed. #Brazil #Landslide #Landslides #weather #Climat #ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/CCIhxA37HU