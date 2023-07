Τουλάχιστον 11 νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Βραζιλία - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στην Παουλίστα, κοντά στο Ρεσίφε στη βορειοανατολική Βραζιλία και τρεις άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ανέφεραν σήμερα οι αρχές σε νεότερο απολογισμό.

Σωστικά συνεργεία έσκαβαν μέσα στα συντρίμμια αναζητώντας μια γυναίκα και δύο παιδιά, που αγνοούνται στην καταστροφή που σημειώθηκε χθες. Εντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, ηλικίας 5 έως 45 ετών, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της πολιτείας Περναμπούκο.

A building collapse in northeast Brazil has killed at least three people. Fire crews are continuing their search for survivors https://t.co/4YtCVbmAdC pic.twitter.com/6Wd1PnJ509