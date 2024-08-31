Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις κατηγόρησε σήμερα Σάββατο τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντίπαλό της στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ότι «δεν σεβάστηκε τον ιερό τόπο» του Εθνικού Στρατιωτικού Νεκροταφείου του Άρλινγκτον, κατά την επίσκεψη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου προέδρου την περασμένη Δευτέρα.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να γυρίσει ένα βίντεο εκεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας διαπληκτισμός με μέλη του προσωπικού του Νεκροταφείου. Θα είμαι ξεκάθαρη: ο πρώην πρόεδρος δεν σεβάστηκε έναν ιερό τόπο, όλα αυτά απλά για μια πολιτική εκμετάλλευση», τόνισε η υποψήφια των Δημοκρατικών με ανάρτηση στο X.

Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεμπουμπλικάνων στις επερχόμενες εκλογές επισκέφθηκε τη Δευτέρα το Στρατιωτικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, κοντά στην Ουάσινγκτον, για να συμμετάσχει σε μια τελετή φόρου τιμής στους 13 στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 2021.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ μελών της ομάδας του Τραμπ, που επιχείρησαν να τραβήξουν φωτογραφίες της εκδήλωσης, και μελών του προσωπικού του Νεκροταφείου, ανακοίνωσε την Τετάρτη η διεύθυνση του Στρατιωτικού Νεκροταφείου του Άρλινγκτον.

Το περιβάλλον του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, που συνεχίζει να επικρίνει τους Δημοκρατικούς για τη χαοτική αμερικανική αποχώρηση από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021, απάντησε με ανακοίνωση Τύπου στην οποία υπογραμμιζόταν ότι οι οικογένειες των στρατιωτών είχαν δώσει άδεια για τη λήψη φωτογραφιών.

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι μια εργαζόμενη στο Νεκροταφείο του Άρλινγκτον «απωθήθηκε απότομα» κατά την επίσκεψη Τραμπ, ενώ εκείνη προσπαθούσε να επιβάλει έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει κάθε πολιτική δραστηριότητα στο Νεκροταφείο.

«Αυτό ήταν ένα ατυχές περιστατικό και είναι επίσης είναι ατυχές το γεγονός ότι η εργαζόμενη (στο Νεκροταφείο) και ο επαγγελματισμός της αμφισβητήθηκαν αδικαιολόγητα», τόνισε ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού σε ανακοίνωση.

Η Χάρις επέκρινε σήμερα τη στάση του Τραμπ, λέγοντας ότι το Νεκροταφείο του Άρλινγκτον «δεν είναι τόπος για να κάνεις πολιτική».

«Αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο μπορούμε ως Αμερικανοί όλοι να συμφωνήσουμε, είναι ότι οι βετεράνοι μας, οι οικογένειες των στρατιωτικών και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να τιμούνται, να μην απαξιώνονται ποτέ και να αντιμετωπίζονται με τίποτα λιγότερο από τον ύψιστο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας», σημείωσε η Χάρις στην ανάρτησή της.

«Είναι πεποίθησή μου ότι ένα άτομο ανίκανο να ανταποκριθεί σε αυτό το απλό και ιερό καθήκον δεν πρέπει ποτέ ξανά να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

