Βουλγαρία: Πέντε πανεπιστήμια της χώρας στην κατάταξη της Times Higher Education 2026

Πέντε βουλγαρικά πανεπιστήμια περιλαμβάνονται στην παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων για το 2026 της Times Higher Education.

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας "Άγιος Κλημέντιος της Οχρίδας", το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, το Πανεπιστήμιο Πλόβντιβ ''Παΐσιος Χιλανδαρινός'', το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας και το Trakia University στη Στάρα Ζαγόρα κατατάσσονται όλα στην κατηγορία 1501+, χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής θέση τους.

Η τελευταία κατάταξη των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου περιλαμβάνει 2.191 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 115 χώρες και εδάφη.

Για δέκατη συνεχή χρονιά, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Βρετανία. Ακολουθούν το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) και το Πανεπιστήμιο Πρίνστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στη Βρετανία κατατάσσεται στην τρίτη θέση.

Το Times Higher Education, θεσμός παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστημίων, κατατάσσει ετησίως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο από το 2004. Πανεπιστήμια με έντονη ερευνητική δραστηριότητα κρίνονται ως προς όλες τις βασικές τους αποστολές: τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μεταφορά γνώσης και τις διεθνείς προοπτικές. Δεκαοκτώ δείκτες επιδόσεων χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τις πιο ολοκληρωμένες και ισορροπημένες συγκρίσεις, τις οποίες εμπιστεύονται φοιτητές, ακαδημαϊκοί, πρυτάνεις και διοικήσεις πανεπιστημίων, η βιομηχανία και κυβερνήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.