Περισσότερους από 20 ηγέτες θα παραβρεθούν τη Δευτέρα στη Σύνοδο για τη Γάζα, η οποία θα διεξαχθεί στην Αίγυπτο.

Την προεδρία της κρίσιμης Συνόδου για την επόμενη μέρα στη Γάζα, θα έχουν ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Φατάχ αλ Σίσι και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι ενέργειες του οποίου δρομολόγησαν την ιστορική συμφωνία ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο, στη Σύνοδο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η γαλλική προεδρία.

Πηγή: skai.gr

