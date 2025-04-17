Βουλγαρία: Η κυβέρνηση επιβίωσε πρότασης μορφής

Η βουλγαρική κυβέρνηση, υπό τον Ρόσεν Ζελιάσκοφ, επιβίωσε σήμερα της πρότασης μορφής η οποία κατατέθηκε, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, για την αποτυχία της κυβέρνησης να καταπολεμήσει την εκτεταμένη διαφθορά, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΒΤΑ.
Η πρόταση μομφής, η δεύτερη εντός του μήνα, κατατέθηκε από το λαϊκιστικό κόμμα MECh και υποστηρίχτηκε από τους βουλευτές των κομμάτων Vazrazhdane (Αναγέννηση) και Velichie (Μεγαλείο). Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία.
Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 72 μέλη να υπερψηφίζουν την πρόταση και 130 να τάσσονται κατά, δεν αναφέρθηκαν αποχές.
Για να περάσει η πρόταση μομφής, απαιτείται η υποστήριξη περισσοτέρων από τους μισούς βουλευτών στο 240μελές κοινοβούλιο.
