Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει τον πόλεμο αλλά δεσμεύτηκε ότι θα δώσει την «αρμόζουσα απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο αλλά θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας μας», είπε ο Πεζεσκιάν στο υπουργικό συμβούλιο. «Θα δώσουμε την κατάλληλη απάντηση στην επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος», πρόσθεσε.

Ο Πεζεσκιάν απέδωσε την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή στην «επιθετικότητα» του Ισραήλ και στη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ σε αυτήν τη χώρα, που δεν αναγνωρίζεται από την Τεχεράνη.

«Αν οι επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος και τα εγκλήματά του συνεχιστούν, οι εντάσεις θα επιδεινωθούν», προέβλεψε. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «υποσχέθηκαν να βάλουν τέλος στον πόλεμο (σ.σ. στη Γάζα) με αντάλλαγμα την αυτοσυγκράτησή μας αλλά δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους».

