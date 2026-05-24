Νετανιάχου: Ο Τραμπ συμφωνεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι συνομίλησε χθες βράδυ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν «πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο».

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν και να απομακρυνθεί από το έδαφός του το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X.

«Η πολιτική μου, όπως και αυτή του προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση Νετανιάχου:

«Χθες το βράδυ μίλησα με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Εξέφρασα τη βαθιά μου εκτίμηση στον Πρόεδρο Τραμπ για την αταλάντευτη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων «Roaring Lion» και «Epic Fury», όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις πολεμούσαν πλάι-πλάι ενάντια στην ιρανική απειλή.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνήσαμε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει την αποξήλωση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το έδαφός του.

Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί ενάντια σε απειλές σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Η συνεργασία μεταξύ μας και των δύο χωρών μας έχει αποδειχθεί στο πεδίο της μάχης και δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη.

Η πολιτική μου, όπως και του Προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη: το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

I spoke last night with President @realDonaldTrump about the memorandum of understanding to reopen the Straits of Hormuz and the upcoming negotiations toward a final agreement on Iran’s nuclear program.



I expressed my deep appreciation to President Trump for his unwavering… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 24, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.