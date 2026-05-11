Τα πέντε κόμματα και πολιτικοί φορείς που συγκροτούν τον αλβανικό συγκυβερνώντα συνασπισμό VLEN, στη Βόρεια Μακεδονία, («Αξίζει») συγχωνεύθηκαν σε έναν ενιαίο πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος διατηρεί την ίδια ονομασία (VLEN).

Το ιδρυτικό συνέδριο της ενοποίησης των πέντε αλβανικών κομμάτων και φορέων πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, με τη συμμετοχή περίπου 850 συνέδρων.

Συμπρόεδροι του ενιαίου VLEN εξελέγησαν ο Μπιλάλ Κασάμι, δήμαρχος Τετόβου, και ο Ίζετ Μετζίτι, δήμαρχος του αλβανόφωνου δήμου Τσάιρ στα Σκόπια.

Όπως αναφέρθηκε από το νέο πολιτικό σχηματισμό, το VLEN τοποθετείται ιδεολογικά στον χώρο της κεντροδεξιάς. Στελέχη του συνασπισμού υποστήριξαν ότι η απόφαση για ενοποίηση δεν προέκυψε από πιέσεις ή πολιτική αναγκαιότητα, αλλά από την πεποίθηση πως οι Αλβανοί εκπροσωπούνται αποτελεσματικότερα μέσα από μια ενιαία και οργανωμένη πολιτική έκφραση.

Στο συνέδριο παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ως προσκεκλημένοι, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι και ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος υποστηρίζει ανοιχτά στη Βόρεια Μακεδονία τον συνασπισμό VLEN, κάτι που προκαλεί αντιδράσεις από τη μεριά του άλλου μεγάλου αλβανικού κόμματος, του DUI, του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι.

Οι συσχετισμοί στο αλβανικό πολιτικό μπλοκ

Ο συνασπισμός VLEN συμμετέχει σήμερα στην κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας υπό τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Στο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν το VMRO-DPMNE του Μίτσκοσκι, το οποίο διαθέτει 15 υπουργούς, το VLEN με έξι υπουργούς και το κόμμα ZNAM του δημάρχου Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι, με δύο υπουργούς.

Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία τον Μάιο του 2024, ο συνασπισμός VLEN εξασφάλισε 14 έδρες, ενώ η άλλη μεγάλη αλβανική πολιτική δύναμη της χώρας, ο συνασπισμός υπό το DUI του Αλί Αχμέτι, απέσπασε 18 έδρες. Παρά το γεγονός ότι το DUI αναδείχθηκε ισχυρότερο στο αλβανικό πολιτικό μπλοκ, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επέλεξε το VLEN ως κυβερνητικό εταίρο, υποστηρίζοντας ότι το DUI, έπειτα από δύο δεκαετίες συνεχούς συμμετοχής στις κυβερνήσεις συνασπισμού, είχε μετατραπεί σε «καθεστώς» και είχε ταυτιστεί με φαινόμενα εκτεταμένης διαφθοράς.

Ωστόσο, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, που διεξήχθησαν το περασμένο φθινόπωρο, το VLEN επικράτησε στους περισσότερους αλβανόφωνους δήμους της χώρας, μεταξύ αυτών στο Τέτοβο, στο Τσάιρ και στη Στρούγκα. Η εξέλιξη αυτή έφερε σε δύσκολη θέση το DUI του Αλί Αχμέτι, το οποίο επί 22 χρόνια επικρατούσε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ των αλβανικών κομμάτων στη Βόρεια Μακεδονία.

Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

