Η Γεωργία εξέλεξε τον Σίο Γ΄, νέο πατριάρχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επίσκοποι στη Γεωργία εξέλεξαν τον Σίο Γ΄ ως νέο πατριάρχη, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Ο 57χρονος Σίο Γ΄, κατά κόσμο Ελιζμπάρ Μουτζίρι, εξελέγη με 22 ψήφους από τα 39 μέλη της Ιεράς Συνόδου της Γεωργίας.

Πριν την εκλογή του, ο Σίο Γ΄ χαρακτήρισε την επιλογή πατριάρχη ως «ιστορικό γεγονός» για τους Γεωργιανούς.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επίσκοποι στη Γεωργία εξέλεξαν σήμερα το νέο πατριάρχη, τον Σίο Γ΄, σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα του Νότιου Καυκάσου, όπου η Εκκλησία παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Ο 57χρονος Σίο Γ΄, κατά κόσμο Ελιζμπάρ Μουτζίρι, εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία από την Ιερά Σύνοδο της Γεωργίας, η οποία αποτελείται από 39 ανώτερους επισκόπους, με 22 ψήφους.

Μιλώντας σήμερα στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Τιφλίδα πριν από την εκλογή του, ο Σίο Γ΄ δήλωσε ότι οι Γεωργιανοί αντιμετώπισαν ένα «ιστορικό γεγονός» στην επιλογή του πατριάρχη.

Η εκλογή του Σίο Γ΄ έγινε εν μέσω συνεχιζόμενων διαδηλώσεων κατά του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο για αυτό που οι επικριτές του θεωρούν ως στροφή του από τη δυτική πορεία προς μια φιλορωσική και αυταρχική στάση. Την περασμένη εβδομάδα 10 διοργανωτές διαδηλώσεων διαμαρτυρίας καταδικάστηκαν σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.

Ο προκάτοχος του Σίο, Ηλίας Β΄, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο σε ηλικία 93 ετών, ηγήθηκε της Εκκλησίας επί 49 χρόνια, επιτηρώντας τον μετασχηματισμό της από ένα θεσμό που καταπιέστηκε υπό την σοβιετική κομμουνιστική κυριαρχία στο πιο ισχυρό μη κρατικό όργανο της Γεωργίας.

Οι επικριτές του Ηλία Β' λένε ότι υπό την ηγεσία του, η Εκκλησία τέθηκε υπό την επιρροή της ισχυρής Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την οποία ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποίησε για να εξασφαλίσει την υποστήριξη στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία. Η επιρροή της Μόσχας παραμένει ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα στη Γεωργία, η οποία πολέμησε και έχασε έναν σύντομο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας το 2008.

Ο Σίο ο Γ΄, γεννήθηκε στην Τιφλίδα, και πριν γίνει μοναχός ακολούθησε μουσικές σπουδές στο τσέλο (βιολοντσέλο). Όπως και ο Ηλίας Β΄, ολοκλήρωσε τις θεολογικές του σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας. Ο Ηλίας Β΄ το 2017 τον ονόμασε «αντικαταστάτη», που σημαίνει ότι θα ενεργούσε ως προσωρινός πατριάρχης μετά τον θάνατο του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

