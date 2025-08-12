Χέγκσεθ: Αναδημοσίευσε βίντεο του πάστορά του που επικρίνει το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες

Αντιδράσεις προκαλεί στις ΗΠΑ η ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Χέγκσεθ αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X βίντεο του πάστορά του που επικρίνει το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες - και όχι μόνο.

Ο Νταγκ Ουίλσον, αυτοαποκαλούμενος «Χριστιανός εθνικιστής», δεν πιστεύει ότι οι γυναίκες πρέπει να ψηφίζουν, να πολεμούν ή να βρίσκονται στην ηγεσία της εκκλησίας.

Ο Υπουργός Άμυνας αναδημοσίευσε, επιδοκιμάζοντάς το, το βίντεο των παστόρων της ενορίας του που επίσης αναφέρουν ότι ο σοδομισμός πρέπει να ξαναγίνει παράνομος σε όλη τη χώρα και ότι κάθε πόλη, κάθε πολιτεία, το έθνος και ο κόσμος πρέπει να είναι χριστιανικά.

«Όλος ο Χριστός για Όλη τη Ζωή», έγραψε ο Χέγκσεθ στο X.

Στη συνέντευξη του CNN, η δημοσιογράφος Πάμελα Μπράουν ρώτησε τον Ουίλσον: «Είναι η ίδρυση μιας εκκλησίας στην Ουάσινγκτον μέρος του σχεδίου σας να μετατρέψετε την Ουάσινγκτον σε χριστιανικό έθνος;» «Ναι», απάντησε, σημειώνοντας νωρίτερα στη συνέντευξη: «Θα ήθελα να δω την πόλη να είναι χριστιανική πόλη. Θα ήθελα να δω την πολιτεία να είναι χριστιανική πολιτεία. Θα ήθελα να δω το έθνος να είναι χριστιανικό έθνος. Θα ήθελα να δω τον κόσμο να είναι χριστιανικός κόσμος».

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

Η Μπράουν έθεσε στον Ουίλσον μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τις απόψεις του για τις γυναίκες στην εκκλησία και τη δημόσια ζωή. Ο Ουίλσον αυτοαποκαλείται επίσης «πατριαρχικός», και εξήρε την απόφαση κατά των αμβλώσεων σαν «δώρο από τον Θεό και τον Τραμπ». Έχει πει ότι η ψήφος πρέπει να προέρχεται από νοικοκυριά, τα οποία συνήθως θα πρέπει να διοικούν οι άνδρες, και ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να κατέχουν θέσεις εξουσίας στην εκκλησία που «περιλαμβάνουν άσκηση εξουσίας επί των ανδρών». Ο Ουίλσον, βετεράνος ο ίδιος, πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να πολεμούν.

Ο υπουργός Χέγκσεθ έχει επίσης ταχθεί κατά της ανάπτυξης γυναικών στα πεδία των μαχών.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ουίλσον επανέλαβε ορισμένα άλλα σημεία συζήτησης: ενώ πιστεύει ότι η δουλεία δεν ήταν «βιβλική», υπήρχαν κάποιοι «αξιοπρεπείς άνθρωποι» που ήταν ιδιοκτήτες σκλάβων και ότι η Αμερική θα έπρεπε να γυρίσει πίσω αρκετές δεκαετίες, όταν ο σοδομισμός ήταν παράνομος και στις 50 πολιτείες.

«Οι γυναίκες», τόνισε ο πάστορας στη συνέντευξη στο CNN, «είναι το είδος των ανθρώπων από τους οποίους προέρχονται οι άνθρωποι». «Άρα», ρώτησε η Μπράουν, «απλώς νομίζεις ότι είναι γραφτό να κάνουν μωρά;»

«Δεν χρειάζεται κανένα ταλέντο για να αναπαράγεις απλώς βιολογικά», απάντησε ο Ουίλσον. «Η σύζυγος και μητέρα, η οποία είναι η διευθύνουσα σύμβουλος του σπιτιού, είναι επιφορτισμένος με τρεις ή τέσσερις από τις πέντε αιώνιες ψυχές».

Το CNN ρώτησε επίσης άλλους πάστορες της εκκλησίας αν θα έπρεπε να επιτρέπεται στις γυναίκες να ψηφίζουν. Ο Τόμπι Σούμπτερ, ανώτερος πάστορας, είπε ότι, στην «ιδανική κοινωνία» του, «θα ψηφίζαμε ως νοικοκυριά». «Και κανονικά θα ήμουν εγώ αυτός που θα ψήφιζε», είπε. «Αλλά θα ψήφιζα αφού το είχα συζητήσει με το νοικοκυριό μου». Ο Τζάρεντ Λονγκσορ, ένας άλλος πάστορας, είπε ότι θα υποστήριζε την κατάργηση της 19ης Τροπολογίας, η οποία απαγορεύει την άρνηση του δικαιώματος ψήφου λόγω φύλου. Αυτή η ιστορική τροπολογία παραχώρησε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου, μια νίκη που ήρθε μετά από δεκαετίες ακτιβισμού.

Πηγή: skai.gr

